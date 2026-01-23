Reggio: G Hair Lab da 48 anni un ‘affare di famiglia’, oggi alla terza generazione

Dietro ogni taglio riuscito ed ogni colore ben costruito ci sono studio, visione e rispetto.

È da questi elementi che prende forma il racconto di G Hair Lab, il salone parrucchieri di Reggio Calabria che oggi guarda al futuro attraverso gli occhi di un giovane hairstylist reggino cresciuto tra forbici, specchi e poltrone e che ha fatto formazione continua il suo mantra professionale.

Giuseppe rappresenta la terza generazione di una famiglia che, da quasi cinquant’anni, si dedica con la massima dedizione al mondo dell’hairstyling. Da cinque anni è parte attiva del salone ed ha portato con sé un percorso formativo costruito passo dopo passo. Accademie, corsi specialistici, esperienze tra Roma, Milano, Londra e New York. Un bagaglio solido che trova applicazione quotidiana nei servizi più complessi: schiariture moderne, balayage, airtouch, correzioni colore e cambi look importanti, sempre affrontati con attenzione all’equilibrio ed alla struttura del capello.

Accanto a lui c’è la madre, Gery Amodeo, che da oltre vent’anni guida il salone con coerenza e sensibilità. È lei ad aver raccolto il testimone dalla prima generazione, la madre, dando continuità ad una storia iniziata nel 1978. Una storia fatta di scelte ponderate, crescita costante e rispetto per un mestiere che richiede tempo, ascolto e responsabilità.

Nel corso degli anni, G Hair Lab è cresciuto senza mai perdere la propria identità. Undici anni fa il trasferimento da Gallico Superiore a Gallico Marina ha segnato un passaggio importante, mantenendo intatta la filosofia di fondo: la salute del capello viene prima di tutto.

Qui, i servizi di base non sono mai routine. Taglio, piega e colore nascono dall’analisi, dall’ascolto e da un approccio personalizzato.

La collaborazione con Goldwell

G Hair Lab è, inoltre, un salone monomarca, che utilizza esclusivamente prodotti Goldwell, azienda leader a livello mondiale nel settore.

Accanto ai servizi tecnici, c’è spazio per la consulenza. Armocromia, hairmetricolor, trattamenti mirati. Ogni percorso è pensato su misura, perché ogni capello ha una storia diversa.

G Hair Lab non è solo un salone. È un’eredità che continua, giorno dopo giorno. Con lo stesso rispetto per il passato e l’attenzione verso il futuro.

