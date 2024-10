G7, Falcomatà: “Reggio capitale del commercio e dell’economia”

Il sindaco di Reggio:

“Gli effetti si vedranno a lungo termine, cioè quanto successivamente al G7 e al B7 avremo modo di continuare a tenere alta l’attenzione sul nostro territorio e sulla nostra Regione”.

La scuola Allievi carabinieri di Reggio Calabria ha ospitato il “G7 Industry Stakeholders conference. Inverting the global protectionist drift”, evento a margine al G7 del commercio che si svolgerà tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Tra le tante autorità presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha evidenziato:

“Reggio Calabria in questi giorni è capitale del commercio, dell’industria e, più in generale, dell’economia. Per noi si tratta di un fattore essenziale perché questi due giorni ci consentono di mettere in vetrina non soltanto le bellezze del nostro territorio, ma le eccellenze dal punto di vista industriale, economico e commerciale. Quindi avere l’orgoglio di mostrare a tutto il mondo di quanto è capace il nostro territorio in termini imprenditoriali”.

Ha aggiunto il primo cittadino: