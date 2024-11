Gabry Ponte a Reggio Calabria

di Federica Geria – Disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico ed ex giudice di Amici; membro degli Eiffel 65, fondatore e direttore dell’etichetta discografica indipendente “Dance and Love”; ha conquistato l’Asia con la sua ultima e sensazionale tournée ed è entrato nella Top100 Djs, classifica mondiale stilata da “DJ Mag”.

Stiamo parlando proprio di lui, Gabry Ponte, il re della disco music, che sarà la star indiscussa della serata di sabato 18 Aprile a Reggio Calabria, nella fantastica location della discoteca Maharajà.

L’organizzazione Globo eventi vuole stupire il popolo delle notti reggine, con una serata indimenticabile, in cui Gabry Ponte coinvolgerà tutto il pubblico con le sue strabilianti capacità di dj, la sua grinta ed energia.

Per l’evento il Maharajà propone tante novità: quattro ambienti distinti, superprivè, sorprendenti scenografie con giochi di colori, luci ed immagini, un divertente drag queen show con Doretta, bellissime cubiste, e infine nove dj e sei vocalist.

Un imperdibile appuntamento dunque, per tutti gli amanti della dance italiana, in cui Gabry stupirà l’intera folla con il suo sound e condurrà gli ascoltatori in un viaggio musicale mixato da “Quelli che non hanno età” a “Voglia di dance all night”, fino ai brani più contemporanei.

INFO E PREVENDITE: Giuseppe Naccarato 349.6722133