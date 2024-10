Il reggino Gaetano Massara approda come assistente alla CAN

È festa grande quest’oggi per la nostra Sezione! Concludiamo infatti la stagione 2019-2020 con un grandissimo successo: il nostro Gaetano Massara approda come Assistente alla CAN!

Dedizione, passione, coraggio e caparbietà hanno contraddistinto il percorso arbitrale di Gaetano, ed oggi l’intera Sezione AIA di Reggio Calabria e la Calabria arbitrale esultano e festeggiano l’ambizioso ed ambito traguardo raggiunto!

A Gaetano vanno le congratulazioni del Presidente e di tutta la famiglia AIARC!

Foto di Domenico Bari