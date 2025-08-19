Alta velocità Salerno-Reggio: RFI aggiudica gara da 1,6 miliardi di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, parte integrante del futuro collegamento Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria.

La gara, del valore di circa 1,6 miliardi di euro, è stata assegnata al Consorzio Santomarco, costituito da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas.

Il progetto della nuova Galleria Santomarco

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC, della lunghezza di 22 chilometri, di cui circa 17 in galleria e i restanti 5 in superficie.

Il nuovo tracciato interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo La Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza.

In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza, nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione, con relativa viabilità di collegamento, al servizio del territorio e del polo universitario di Rende. L’attivazione è programmata per il 2032.

Lo stato dei lavori sull’AV Salerno-Reggio Calabria

Proseguono intanto i lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, finanziati anche con fondi PNRR, mentre sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C (Romagnano-Buonabitacolo / Buonabitacolo-Praia) e l’iter progettuale dei successivi tratti fino a completare l’itinerario Salerno-Reggio Calabria.

La nuova linea AV/AC rientra nel Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – Mediterraneo, garantendo continuità strategica tra Nord e Sud Italia.

I benefici attesi

Il nuovo collegamento consentirà di:

incrementare l’ accessibilità al sistema AV per aree di rilievo come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e basso Cosentino, il Porto di Gioia Tauro e il Reggino;

per aree di rilievo come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e basso Cosentino, il Porto di Gioia Tauro e il Reggino; velocizzare i collegamenti verso Potenza, la Calabria e la Sicilia ;

; potenziare il trasporto merci su ferro da e per Gioia Tauro;

da e per Gioia Tauro; ridurre i divari territoriali e favorire lo sviluppo economico e turistico.

L’iniziativa “Cantieri Parlanti”

La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria rientra tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo FS (RFI e Italferr), in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Lucio Menta.

L’obiettivo è raccontare in maniera trasparente e immediata le opere, condividendone l’importanza con cittadini e stakeholder.