Gallerie Lafayette sbarca a Milano

di Alessandro Sica – Chi è stato a Parigi di sicuro conosce Lafayette, lo storico marchio dei grandi magazzini della capitale francese. Il controllo del gruppo, esercitato fino al 2005 dalle famiglie Moulin e Meyer, azionisti fondatori, è oggi nelle mani della famiglia Moulin che ne è diventata proprietaria al 100%.La notizia è che il gruppo sta pensando seriamente di approdare nel capoluogo lombardo entro il 2017 . Lo rivela il quotidiano francese ‘Le Figaro’ .Si tratta di una indiscrezione, ma abbastanza articolata. Il gruppo infatti vuole accelerare la crescita a livello internazionale, per festeggiare i 120 anni di attività. Finora dispone fuori confine di cinque grandi magazzini con sedi a Berlino, Dubai, Casablanca, Jakarta e Pechino e 59 punti vendita in Francia. ”Il progetto è ancora in fase di studio ma l’annuncio potrebbe essere fatto nelle prossime settimane”.Se così dovesse essere, Milano si impone ancora una volta nello scenario internazionale come capitale indiscussa della moda in Italia.