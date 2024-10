Gallico – Gambarie a tre anni dall’inizio dei lavori, Cannizzaro: “Un sogno che diventa realtà”

Tre anni si scriveva una nuova pagina della storia riguardante la Gallico – Gambarie. Un’opera ‘monumentale’ che cambierà radicalmente le abitudini di reggini e contribuirà, di certo, ad un incremento dei turisti in quella che, da sempre, è conosciuta come la nostra ‘montagna preferita’.

A tre anni dall’inizio dell’opera l’Onorevole Francesco Cannizzaro ritorna sul luogo per verificare l’avanzamento dei lavori.

“Esattamente 1 anno fa svolgevo la mia ultima visita di verifica sul cantiere – racconta Cannizzaro. Oggi, 12 luglio 2019, sono di nuovo qui per constatare di persona lo stato dell’arte e non posso non esprimere la mia totale soddisfazione”.

Una soddisfazione che non può che sbocciare anche nei cuori dei reggini. Finalmente si torna a sentir parlare della tanto discussa strada che avvicinerà, ancora di più, il mare alla montagna.

“In questo momento sto calpestano il primo viadotto realizzato, straordinariamente imponente, bello, sensazionale e toccarlo con mano, viverlo è una grande emozione per chi come me ha sempre creduto in questo progetto”.

Francesco Cannizzaro, in un video postato su facebook, afferma:

“Desidero ringraziare tutti gli operatori tecnici, operatori, aziende, apparato amministrativo e burocratico. Tutti coloro che hanno contribuito e stanno continuando con grande passione a lavorare per realizzare questo grande obiettivo. Oggi non sono solamente soddisfatto, ma anche molto ottimista”.

Secondo l’Onorevole, infatti, la GaGa sarà presto utilizzabile:

“Sono convinto che questa opera vedrà presto la luce. Immaginare che nel luogo in cui adesso mi trovo, tra qualche mese passeranno le autovetture. I mezzi gommati potranno finalmente attraversare il viadotto per raggiungere la montagna. Si tratta veramente di una grande emozione”.

Cannizzaro conclude scoccando una freccia verso chi, in questi anni, non aveva creduto nella realizzazione del progetto:

“Un saluto particolare va a chi continua a gufare e con disfattismo proclama ‘la Gallico – Gambarie non si farà mai, ha problemi’. E’ tutto vero, le criticità fino ad ora non sono mancante e probabilmente ce ne saranno tante altre lungo la strada. Queste problematiche non hanno però fermato l’operato di chi crede in questo sogno”.

[custom_video numerazione=”1″ /]