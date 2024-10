Ha ragione il presidente Gallo: il S. Agata è un gioiello (foto)

“Trasformerò il centro sportivo S. Agata in un gioiello“. Lo ha dichiarato il presidente Luca Gallo nel momento in cui si è aggiudicato attraverso bando la struttura da sempre casa della Reggina. Un grande impegno economico per riconsegnarlo alla società, tanti soldi investiti per rimetterlo nelle condizioni ideali. “Quando ho preso il S. Agata era in condizioni disastrose“, ha ribadito in occasione della sua conferenza stampa di qualche settimana addietro.

Oggi il centro sportivo si presenta accogliente, elegante, ricco di comfort ed estremamente pulito. Fatto qualche scatto all’interno.

(si ringrazia il fotografo della Reggina Lillo D’Ascola)