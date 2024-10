Luca Gallo: ‘I talenti devono rimanere nella Reggina’

In altra pagina del nostro sito abbiamo ripreso una parte dell’intervista realizzata da Gazzetta del Sud al presidente della Reggina Luca Gallo.

Nella parte conclusiva della stessa, il massimo dirigente parla di talenti e bandiere amaranto: “I talenti devono restare nella Reggina. Dobbiamo crescere calciatori che siano bandiere assolute, un reggino che rappresenti il club in Italia e oltre i confini nazionali. La Reggina deve essere per tutti punto d’arrivo e non di transizione”.

