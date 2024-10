Galluppi – Collodi – Bevacqua, Puntillo: “Lascio l’istituto felice dei risultati raggiunti”

La dirigente della scuola Galluppi – Collodi – Bevacqua di Reggio Calabria invia una lettera aperta per comunicare le sue dimissioni dall’istituto. Di seguito la nota integrale:

“La presente per comunicare che, a seguito di procedura di selezione indetta di con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria n. 136/2019, ai fini dell’individuazione nell’ambito del CdL magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di n. 1 tutor organizzatore, sono stata individuata quale vincitrice della succitata selezione.

Pertanto, a far data da oggi, lascerò l’Istituto Comprensivo Galluppi Collodi Bevacqua di Reggio Calabria che ho diretto per ben 12 anni con passione e dedizione. Esprimo soddisfazione per i risultati conseguiti e soprattutto per i traguardi di inclusione e integrazione armoniosa degli alunni in difficoltà, mission della mia dirigenza.

A quanti in indirizzo esprimo profonda gratitudine per i rapporti di collaborazione e per la stima dimostratami in questi anni dedicati alla crescita umana e formativa di una ampia e complessa utenza”.

Fonte: Mariantonia Puntillo