Gambarie, si scia! Riaprono gli impianti: tutte le info

E’ stata trovata una soluzione tra il comune di Santo Stefano in Aspromonte e la società ‘Asproservice‘ che gestisce gli impianti di risalita a Gambarie.

Da domani venerdì 24 gennaio, come anticipato su queste pagine, si tornerà a sciare, grazie all’intervento dell’on. Francesco Cannizzaro, impegnatosi negli ultimi giorni a trovare un accordo che potesse permettere alle parti di garantire la riapertura degli impianti ‘salvando’ parte della stagione invernale.

Importante e decisivo anche il ruolo del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara che qualche giorno fa ha dichiarato:

«In attesa della soluzione definitiva, è con grande piacere che finalmente comunichiamo di aver trovato nei giorni scorsi l’accordo con l’Ati CCM/Asproservice sulle questioni economiche che avevano bloccato l’attivazione degli impianti di risalita di Gambarie», annunciava il sindaco, ringraziando la Regione Calabria e in particolare l’On. Francesco Cannizzaro per il sostegno istituzionale dedicato a questa vicenda.

Gli sciatori e gli appassionati della neve si preparino dunque per la prima sciata della stagione a Gambarie. Venerdì 24 gennaio saranno aperte le piste ‘Azzurra‘ e ‘Telese‘. Da verificare, nella mattinata di domani, se si potrà sciare fino al termine della ‘Telese‘ o solo fino all’intermedia.

Come gli anni precedenti inoltre anche per questa stagione sono previsti tre bus navetta che dalle 8:30 fino alle 16:00 percorreranno il tratto da piazza Mangeruca fino agli impianti di risalita in località ‘Telese‘ (e ritorno) e che trasporteranno gratuitamente gli sciatori dalla biglietteria di piazza Mangeruca fino alla partenza della seggiovia.

Domenica 26 gennaio infine in vista di un flusso di turisti maggiore a Gambarie, l’amministrazione ha previsto invece quattro bus navetta per garantire un numero di corse maggiori.