‘Madiscool Music Festival’, a Gambarie un successo totale: ‘Ci dicevano che in Calabria non si può fare niente’

Si è tenuto il 5 gennaio 2025, a partire dalle ore 11:00, il Madiscool Music Festival con l’Apres Ski Winter Party, un appuntamento unico con free entry pensato per regalare una giornata di musica, divertimento e atmosfera invernale. L’evento si è svolto a Gambarie d’Aspromonte, nella suggestiva Piazza Mangeruca, ed è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Tra i protagonisti musicali della giornata hanno figurato numerosi artisti e DJ, che hanno dato vita a dj set e performance live su generi dal reggaeton all’underground. La line-up comprendeva: Ciccio Minniti, Claudio Polimeni, Detrois, Don Mario, Fabio Mascaro, Felixx & Elay, Francesco Colla, GNG Flow, Grooze, Hill Don, Kekko Sestito, Klood, Marco Adamo, OB, Pako Cuce’, Paulcam, Robbiez, Tony Voice.

Un party tra Trappaeton e College

Ad arricchire l’Apres Ski Winter Party ci sono state le atmosfere Trappaeton e College, un mix di sonorità urban e uno stile giovane e dinamico. Il tutto ha permesso di vivere un vero e proprio after-ski musicale, trasformando Gambarie d’Aspromonte in un grande palcoscenico a cielo aperto.

È stata così un’occasione per godere di un’offerta a 360 gradi: dj set, musica dal vivo, stand gastronomici e zone relax, immersi in uno splendido scenario invernale.

Gaetano Massara, del Madiscool Music Festival , ci tiene a ringraziare tutto lo staff per l’evento pienamente riuscito. ‘Ringraziamo il Comune di Santo Stefano per la concessione della piazza, gli sponsor per la preziosa collaborazione e tutti gli ospiti che si sono alternati.

L’evento ha smosso tutta la provincia, anche attraverso navette da Siderno, Locri e Polistena, e per non è stato un successo oltre le aspettative. Vedere migliaia di giovani e non divertirsi, in una location insolita per questo tipo di eventi, è stata un’emozione”, le parole di Massara.

A Gambarie si è tenuta la prima edizione ‘Winter’ del Madiscool Music Festival, che già aveva visto a Paola un evento molto partecipato la scorsa estate. ‘Ci rivolgiamo ad un target che abbraccia tutta la regione. Stiamo lavorando ad ospiti di livello internazionale per l’estate 2025, la location non l’abbiamo ancora definita, siamo in trattativa’.

La filosofia del Madiscool Music Festival è chiara. Un gruppo di giovani crede, in modo concreto e propositivo, nelle potenzialità in parte ancora inespresse della Calabria.