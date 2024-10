Gambarie Bike Park, Brumotti: “Grazie amici della Calabria, tornerò presto”

Dopo la domenica trascorso nel comprensorio di Gambarie, il celebre Vittorio Brumotti saluta così tutto i presenti all’inaugurazione della stagione estiva della famosa montagna reggina. Il campione di bike trial e noto conduttore televisivo in un post su instagram afferma:

“Abbiamo inaugurato la stagione estiva dell’impianto di risalita a Gambarie d’Aspromonte. Saggia decisione di utilizzare gli impianti sciistici per poter lavorare tutto l’anno e creare posti di lavoro ma soprattutto per far conoscere la Calabria (terra della mia mamma)”.