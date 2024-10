Gambarie d’Aspromonte, arriva il Torneo di Bridge più longevo d’Italia

Sabato 21 e domenica 22 luglio i migliori giocatori italiani si sfideranno nella 38esima edizione presso il Grande Albergo Gambarie

Al via la 38esima edizione del torneo di Gambarie d’Aspromonte (RC), considerato ormai uno dei più longevi d’Italia.

L’appuntamento agonistico, organizzato dall’ASD Circolo del Bridge Reggio Calabria, si svolgerà il 21 e il 22 luglio con inizio alle 15 presso il Grande Albergo Gambarie (viale dei Tramonti 2, http://www.grandealbergogambarie.com/ ) e verrà, come di consueto, preceduto da un torneo a coppie di benvenuto che si disputerà la sera di venerdì 20 luglio.

In contemporanea al torneo a squadre si svolgerà inoltre un’analoga manifestazione riservata agli allievi.

“Siamo orgogliosi di avere inserito stabilmente questo appuntamento nel panorama dei tornei nazionali a squadre”, ha dichiarato Massimo Murolo, Delegato Regionale FIGB Calabria, “perché lo riteniamo unico sotto diversi aspetti. La location è eccezionale, il torneo è sempre frequentato dai migliori giocatori italiani che lo rendono interessante e competitivo. Il fascino della manifestazione è poi completato dalla quantità di momenti conviviali, che lo rendono appuntamento irrinunciabile per tantissimi bridgisti del Sud, e anche per molti che provengono da zone ben più remote.”

Il suggestivo paesaggio dell’Aspromonte accoglierà i bridgisti in una nuova location: il Grande Albergo Gambarie, hotel dai locali spaziosi in grado di ospitare comodamente tutti i giocatori. Per raggiungere la location riservata al torneo, arrivando da nord, il casello autostradale di riferimento è Bagnara Calabra, direzione S. Eufemia in Aspromonte.