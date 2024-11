Gambarie: istituito un infopoint

L’Associazione Operatori Turistici Gambarie, rappresentata dal proprio Presidente Clemente Morabito di concerto con L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, guidata dal Sindaco Francesco Malara, informa che presso Gambarie d’ Aspromonte è stato istituito un InfoPoint (esattamente al centro della Piazza Principale di Gambarie presso il gabbiotto ex Q8) con lo scopo di divulgare ai turisti presenti nella rinomata località Aspromontana una serie di indicazioni sul territorio riguardanti sia gli aspetti logistici/naturalistici e sia delle informazioni sulle strutture presenti nella zona.

In particolare potranno essere richieste informazioni relative ai luoghi di interesse Storico e Naturalistico da poter visitare e indicazione su sentieri da percorrere sia a piedi che in bici (mountain bike); ulteriormente potranno essere forniti indicazioni sulle strutture che offrono servizi nel territorio, quali: alberghi, ristoranti, attività sportive ed attività commerciali in genere! I turisti potranno essere informati, inoltre, sulle manifestazioni culturali e di spettacolo già programmate per il corrente mese di Agosto ed anche per i mesi successivi! Non mancheranno le informazioni di tipo essenziale quali (Guardia Medica e Farmacie, Bancomat, Amministrazione Comunale, Pubblica Sicurezza, etc.).

Tale sportello si inquadra nell’attività informativa che la neo Associazione degli Operatori Turistici di Gambarie si prefigge di erogare a favore dei Turisti di Gambarie ed è in linea con la politica programmata sin dal proprio insediamento dell’Ultima Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte che punta allo sviluppo del proprio territorio mediante una continua valorizzazione di Gambarie quale meta di riferimento turistico della Provincia di Reggio Calabria e non solo, con riferimento anche ai molti turisti che già preferiscono Gambarie e che provengono dalla vicina Sicilia.