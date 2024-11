Gambarie d’Aspromonte: mercoledì 29 gli impianti saranno aperti

“L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte comunica che Mercoledi 29 Gennaio 2014 gli impianti di risalita della località sciistica di Gambarie d’Aspromonte saranno ufficialmente aperti.Pertanto l’Amministrazione si riserva di annunciare nelle prossime ore quali delle piste saranno fruibili agli sciatori; gli operatori degli impianti e dei campi da sci stanno per concludere le operazioni di messa in sicurezza delle piste, che chiaramente sono interventi che possono essere effettuati subito dopo la caduta della neve.Si prega l’utenza per i prossimi aggiornamenti di consultare il sito ufficiale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte: www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.itDa domani 28 Gennaio 2014 sarà quotidianamente aggiornato e quindi si prega di considerarlo l’unica e sola fonte di informazioni inerente agli impianti di risalita”.