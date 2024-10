Gambarie libera dai mozziconi di sigaretta

Dopo il gradimento avuto a Scilla per l’omonima iniziativa ecologica, si reitera il progetto su Gambarie, con l’intento anche di contribuire alla prevenzione degli incendi boschivi. L’amministrazione comunale di Santo Stefano si è dimostrata sensibile come quella di Scilla. Se le scorte di bustine ignifughe fornite dalla Philip Morris lo consentiranno, si riproporrà il progetto, che è a costo zero per le amministrazioni comunali, anche a Reggio nel mese di settembre.

Leggi anche

La Fondazione Mediterranea, che doverosamente ringrazia Giovanni Suraci alla cui lungimiranza si deve l’idea progettuale e i contatti con la Philip Morris, rappresentata dal suo presidente Vincenzo Vitale, insieme all’amministrazione comunale di Santo Stefano d’Aspromonte, rappresentata dal sindaco Francesco Malara, presentano il progetto sabato 6 agosto alle ore 11:00 presso la Tavernetta di piazza Mangeruca in Gambarie. In quella sede si inizierà la distribuzione gratuita delle bustine portacenere di materiale ignifugo fornite dalla Philip Morris, che si ringrazia per la sensibilità dimostrata a sponsorizzare l’iniziativa.