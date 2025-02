Gambarie, volano molotov in piazza: danneggiato il bus navetta ed un negozio

Scene da film western in piazza Mangeruca a Gambarie.

Secondo quanto raccolto, due persone, nella tarda serata di ieri (ore 22:28), da una macchina in movimento, hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro il bus navetta ed una contro un negozio di articoli sportivi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o grossi danni al veicolo e all’attività commerciale. Fuori uso una gomma del bus navetta e danneggiato l’ingresso del negozio di articoli sportivi.

“Nel 2025 esistono purtroppo persone che compiono atti delinquenziali di questo tipo – spiega il primo cittadino di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara ai nostri microfoni – Si tratta di azioni delinquenziali vergognose in un’area e in un territorio che piano piano si sta riscattando”.