Sciare ad agosto, Gambarie si prepara a stupire reggini e turisti

Dopo una stagione invernale incredibile, Gambarie torna a far parlare di se. Una grande novità è in arrivo per gli appassionati della montagna che vorrebbero indossare 365 giorni l’anno i loro sci.

Gli operatori della Coop Aspro Service Gambarie che, con passione e amore, durante l’inverno hanno valorizzato la bellezza di uno dei comprensori più belli del sud, comunicano a reggini e turisti la loro ultima, geniale idea.

Sciare anche ad agosto a Reggio Calabria. “Impossibile” starete di certo pensando, ma così non è, bisogna avere solamente un pò di inventiva e tanta, tanta voglia di dare la giusta importanza alla montagna anche in un periodo in cui, in tanti, prediligono il mare.

Attraverso un post sulla pagina facebook la Coop Aspro Gambarie comunica infatti la prossima apertura di una pista (lunga 320) che segue e utilizza lo skilift Mareneve.

Ecco un’anteprima del servizio che verrà messo a disposizione dei turisti che, ogni anno, affollano la nostra città del periodo estivo e che, chissà, magari avranno voglia di fare un salto anche a Gambarie oltre che al mare.

Noi di CityNow avevamo anticipato la notizia nel mese di marzo, insieme alle tante novità che hanno permesso alla nostra amata montagna di vivere una stagione senza precedenti.

Proprio questa mattina il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte ha fatto visita al cantiere per controllare lo svolgimento dei lavori:

“Ho visitato personalmente il sito – racconta il sindaco Francesco Malara – e sono abbastanza ottimista. Abbiamo buone possibilità di riuscire ad attivare questo nuovo servizio di Gambarie entro il mese di agosto”.

PISTA IN MATERIALE SINTETICO

La pista in materiale sintetico garantisce di sciare e di praticare snowboard come su un manto di neve compatta. Si praticano le discipline invernali (discesa – snowboard) con la normale attrezzatura, in qualsiasi periodo dell’anno.

Il manto sintetico utilizzato avrà una scorrevolezza con coefficienti d’attrito pari a quello della neve, sarà formato da moduli con sistema di agganciamento rapido a pressione e perfettamente adattabile al terreno. La tipologia del manto sintetico sarà quello utilizzato per le risalite degli ski lift.