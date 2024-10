Gambarie, seggiovia collaudata. Parte la nuova stagione invernale

L’Associazione Snowfamily comunica con un post sulla pagina facebook una bella notizia per gli amanti della stagione invernale:

“Seggiovia collaudata. Domani 29 dicembre apertura regolare per i pedoni (in quanto per la scarsa neve nemmeno la pista azzurra è accessibile agli sciatori). L’ orario sarà quello precedentemente pubblicato: 8.30/15.30. Questo fino a quando le piste non diventeranno sciabili, in tal caso gli orari saranno: 8,30/16.00 orario continuato”.