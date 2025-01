Gambarie Snow Party, tutti in piazza Mangeruca: escursioni guidate, street food e dj set

Il 9 febbraio 2025, il cuore dell’Aspromonte si animerà con l’atteso “Gambarie Snow Party“, un evento all’insegna della natura, dello sport e del divertimento, che avrà luogo nella suggestiva località di Santo Stefano in Aspromonte.

Grazie alla collaborazione tra Comune, Parco Nazionale dell’Aspromonte, e numerosi altri partner locali, ‘questa ‘Gambarie Snow Party‘ promette di offrire un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

La giornata avrà inizio alle 9:00 con escursioni guidate gratuite attraverso il Parco. I partecipanti potranno esplorare il Fanta bosco, il Bosco di Mezzo e il Bosco Chanson d’Aspremont grazie alle guide esperte del CAI – Sezione di Aspromonte.

Una delle attrazioni principali sarà la sessione di terapia forestale gratuita, certificata CNR, che si terrà vicino alla stazione di partenza, attività pensata per offrire benessere e relax attraverso il contatto diretto con la natura.

A partire dalle 12:00, la Piazza Mangeruca si trasformerà in un vivace hub di attività con musica, cibo e divertimento. Il vocalist Robbiez Voice e i DJ del socio crew, tra cui Claudio Polimeni, Tasky e Claudio Cox Calabrese, saranno pronti a scaldare l’atmosfera con la loro musica. Non mancheranno le performance di danza curate dalla Scuola Royal Dance e un’ampia varietà di proposte gastronomiche tra cui street food, degustazioni e bevande.

Per facilitare l’accesso all’evento, sono previsti servizi di autobus ATAM a un costo di €5,60 da Reggio Calabria con ritorno in serata, oltre a parcheggi gratuiti e navette dalla zona di Rumia. Per chi desidera ulteriori informazioni o prenotare le escursioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri forniti sulla locandina.

Il “Gambarie Snow Party” è l’occasione perfetta per scappare dalla routine cittadina e immergersi nella bellezza invernale dell’Aspromonte, godendo di un programma ricco di attività per tutte le età.