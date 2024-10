Gambarie, torna lo Snowpark! Ecco le novità per il 2019

Sono già in corso i lavori di allestimento per lo Snowpark di Gambarie. Quale migliore notizia per i reggini che non vedono l’ora di poter tornare a divertirsi sulla neve?

Situato in prossimità della Pista Azzurra (di fronte al rifugio) lo Snowpark quest’anno festeggerà il suo terzo anno di attività. Immaginate una serie di strutture in grado di occupare circa 250m sul fianco della pista, 2 salti, diversi box e tubi, tutto pensato per il divertimento di sciatori e snowborder.

L’ingresso è infatti consentito a tutti. A Gambarie nessuno è escluso e non si fanno distinzioni o preferenze, gli amanti degli sport invernali sono tutti uguali nel momento in cui finalmente possono scivolare sulla neve.

L’area sarà ovviamente delimitata in modo tale da poter capire facilmente quali saranno i confini dello Snowpark. La prerogativa assoluta è quella di indossare il casco, così come in tutti i parchi d’Italia e del mondo.

Dopo il successo registrato nelle stagioni precedenti, la Snow Family di Gambarie con l’aiuto del Comune di Santo Stefano torna a deliziare reggini, messinesi e anche tanti siciliani che, negli scorsi anni, hanno affollato il parco.

La promessa è quella di offrire ogni settimana (neve permettendo) piccoli eventi pensati su misura per il divertimento di tutti. Musica, gadget, contest, chi entrerà all’interno del parco non si annoierà di certo!

La Snow Family inoltre, mette a disposizione dei più affezionati una “tessera” grazie alla quale sarà possibile usufruire di una speciale scontistica su impianti, attrezzatura e tanto altro ancora.

Per la montagna reggina si prospetta un 2019 ricco di novità e sorprese. L’apertura è imminente, non c’è una data ma i reggini non dovranno attendere ancora molto.