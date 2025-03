Falcomatà incontra il garante dell’Infanzia Mattia: nuove strategie per la tutela dei minori

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto a Palazzo Alvaro il garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza metropolitano, Emanuele Mattia, recentemente riconfermato nell’incarico per ulteriori tre anni.

L’incontro con il primo cittadino metropolitano è stato un’occasione per rafforzare e rilanciare l’impegno dell’Ente e del garante a tutela dei minori e delle famiglie in tutto il territorio di competenza. Tra i temi centrali della discussione tra Falcomatà e Mattia vi sono stati il contrasto alla povertà educativa, il raggiungimento del target europeo per gli asili nido ‘0-3’ e la creazione dell’Osservatorio per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana.

Proprio su quest’ultimo punto si è concentrata gran parte del confronto, con la consapevolezza che l’istituzione di tale strumento possa offrire un supporto concreto alle politiche sociali e fornire indicazioni utili sulle scelte programmatiche di Palazzo Alvaro in materia di tutela dei minori.

A tal proposito, è stata ipotizzata una rete di sinergie con istituti specializzati a livello nazionale, che possano contribuire a rafforzare l’impatto delle azioni sul territorio e a intercettare nuove risorse da destinare a progetti di inclusione e supporto alle famiglie.

L’incontro ha confermato la volontà della Città Metropolitana di Reggio Calabria di investire sulle politiche per l’infanzia, con l’obiettivo di garantire un futuro più equo e inclusivo per i più piccoli e per le loro famiglie.