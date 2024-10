Marziale, in visita al GOM, denuncia: “Pediatria e Ginecologia senza aria condizionata”

“Questa mattina mi sono recato nei reparti di Pediatria e Ginecologia del Grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e ho avuto conferma di quanto mi era stato detto: ovvero, il mancato funzionamento dei condizionatori in quasi tutte le stanze che ospitano i pazienti ed anche in quelle dei medici, toccando con mano in particolare il disagio di tante puerpere che soffrono il caldo di questi giorni. La visita ha fatto seguito alle segnalazioni che avevo già inoltrato lo scorso quattro luglio e che non avevano sortito risposta”.