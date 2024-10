Rinnovo piani terapeutici per i diabetici: la proposta del Garante della Salute in Calabria

“Giungono all’attenzione dell’Ufficio numerose segnalazioni concernenti il rinnovo dei piani terapeutici per la prescrizione di presidi (aghi, lancette, strisce reattive per la glicemia), rinnovo che al momento viene fatto annualmente”, ha esordito Stanganelli. “Tra le sollecitazioni pervenute, ultima in ordine di tempo quella della FIMMG Reggio Calabria, che con il suo segretario provinciale, dr. Francesco Biasi, ha rappresentato le difficoltà incontrate dai pazienti diabetici, richiedendo un intervento risolutivo da parte di questo Garante”.