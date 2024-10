Garzya: ‘La Reggina non è meteora, ma programmata per vincere’

Il doppio ex Gigi Garzya ha parlato ai colleghi di tuttobari.com della corsa alla promozione tra Reggina e Bari, questi alcuni passaggi della sua intervista. Parte dal Bari:

“Una squadra costruita per vincere il campionato. Ha perso qualche punto all’inizio ma adesso sta viaggiando abbastanza forte. Purtroppo l’unico handicap è che quelle davanti non perdono un colpo, soprattutto la Reggina, che vince sempre. La stagione però è ancora lunga, ce la può fare a salire direttamente. Però è chiaro che non può più sbagliare, pareggiando diventa difficile.

La Reggina è una squadra esperta e con una società forte come quella del Bari. Non sono una meteora, hanno una programmazione per vincere. Ci sono anche altre squadre ben attrezzate come Catanzaro, Potenza ma pure la Viterbese, che ha ripreso Calabro, e il Catania, nonostante il distacco. Nulla è scontato, non come l’anno scorso.

A gennaio il Bari avrà la forza economica per poter andare sul mercato. Ma la stessa cosa vale per la Reggina. I galletti devono trovare gente pronta e che ti faccia la differenza”.

