Gasparetto: ‘Tanto entusiasmo grazie al presidente Gallo. Play off alla portata anche se…’

Ha fatto parte della rivoluzione operata dalla società durante il mercato di gennaio e c’è da dire che il difensore esperto Gasparetto è certamente una delle note positive, rispetto ad un gruppo nuovo che ancora continua a fare fatica. Tutte prestazioni positive le sue, ha dato sicurezza al reparto ed insieme a Conson ha formato una coppia solida. Parla del suo arrivo a Reggio e di Reggina ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Il contratto con la Reggina fino al 20121 è una bella dimostrazione di fiducia da parte della società. Pensavo di restare alla Ternana, poi il mio procuratore mi ha chiamato per informarmi dell’interesse della Reggina. Sapevo del cambio di proprietà, che il vento mutava ed ho colto l’occasione al volo.

Sono onorato di far parte di una società così gloriosa, arrivato un mese fa a Reggio dove non ci ero mai stato e sono gratificato della scelta, la città mi piace e l’impatto è stato positivo.

Qui la gente è molto aperta, ospitale, a differenza di noi del nord che all’inizio siamo molto chiusi. Attorno alla Reggina c’è tanto entusiasmo grazie al presidente Gallo. Nello spogliatoio si sta bene con gente giovane e vogliosa. Drago? L’ho conosciuto da avversario ai tempi del Crotone e del Cesena, sta a noi mettere in pratica le sue idee. L’episodio con il Rende ci deve servire come monito per il futuro, i play off sono raggiungibili, anche se non ci restano molte partite e la prossima dobbiamo vincerla”.

