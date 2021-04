Gasparri (FI) chiaro: 'Regione Calabria e comuni devono dare estensione lidi al 2033'

Sulla vicenda relativa alle estensione al 2033 degli stabilimenti balneari intervengono in modo piuttosto deciso il Senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

Dare seguito, senza se e senza ma, a quanto previsto dalla legge 145\2018, questo in sintesi il pensiero dei due partiti di centrodestra.

"Anche in Calabria come avviene nelle altre Regioni vanno applicate le numerosi leggi nazionali che estendono le concessioni balneari al 2033. Scelte diverse da parte di chicchessia sono in palese contrasto con la legge. ‘Autorizzazioni’ o altre formule con termini al 31 ottobre sono invenzioni prive di fondamento giuridico.

Netto anche il pensiero di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni si allinea perfettamente con quanto sostenuto da Gasparri.

"Condividiamo la nota con cui il responsabile nazionale degli enti locali di Forza Italia, l'amico Maurizio Gasparri, ha rimarcato che anche in Calabria, come avviene nelle altre Regioni, vanno semplicemente applicate le numerosi leggi nazionali che estendono le concessioni balneari al 2033.

D'altro canto e' questa la posizione che Fratelli d'Italia continua a sostenere da tempo, sia sotto il profilo politico che amministrativo, come dimostra la circolare che il nostro assessore al Turismo Fausto Orsomarso ha inviato ai Comuni, che sono gli enti deputati ad applicare le regole sulle concessioni". Così i consiglieri regionali calabresi di Fratelli d'Italia Filippo Pietropaolo, Giuseppe Neri e Luca Morrone.

"Il nostro partito - proseguono i consiglieri - sta conducendo una battaglia in Parlamento per mettere al riparo dalla direttiva Bolkestein le imprese del settore turistico e balneare, che hanno un ruolo importantissimo sotto il profilo economico ed occupazionale per una regione che puo' contare su 800 chilometri di costa".