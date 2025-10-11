Incendio a Briatico, Vigili del Fuoco salvano e adottano un gattino

Il gattino, che presentava il pelo un po' bruciacchiato, è stato adottato da uno dei Vigili del Fuoco che lo ha salvato

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento Porto, sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16:30 circa, nel Comune di Briatico, Località Punta Safò, per l’incendio di un canneto.

Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno sentito il miagolio di un gattino provenire dal canneto coinvolto nell’incendio. Subito, i vigili hanno indirizzato l’azione verso il punto in cui si riteneva potesse trovarsi il felino. Grazie all’intervento tempestivo, sono riusciti a salvarlo.

Il gattino, che presentava il pelo un po’ bruciacchiato, è stato adottato da uno dei Vigili del Fuoco che lo ha salvato, offrendo così una nuova casa al piccolo animale.

Un episodio che testimonia non solo l’impegno dei vigili nel fronteggiare emergenze di grande portata, ma anche la loro attenzione e compassione verso la vita animale.