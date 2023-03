Gazebo sul corso di Reggio, il Comune accelera: al via i controlli

Gazebo a Reggio Calabria, il Comune accelera sui controlli. Come già affermato in diverse occasioni da Palazzo San Giorgio, l’obiettivo da parte dell’amministrazione comunale è quello di far rispettare le regole già preesistenti rispetto ai gazebo e i dehors che popolano il centro della città.

Scadute le autorizzazioni per mantenere in piedi gazebo e dehors dedicati alla somministrazione di cibi e bevande, il Comune ha avviato una nuova stagione per coniugare le esigenze dei commercianti e le necessità di ordine e decoro della città.

“Non ci saranno nuove regole, si sente forte invece l’esigenza dell’amministrazione comunale che le norme, già note, vengano rispettate da tutti. Nel periodo dell’emergenza pandemica, vi è stata un’esplosione di strutture, implementata dalle esigenze registrate dal 2020 in poi. Adesso però c’è l’esigenza di mettere ordine e far si che la concorrenza sia leale”. C’è già un regolamento di giunta, datato 2017 dell’amministrazione Falcomatà, frutto di un lavoro svolto assieme alla Soprintendenza, che prende atto della realtà culturale, architettonica, paesaggistica della città di Reggio Calabria. Sul Corso Garibaldi e sulle storiche piazze non sono mai stati autorizzati i gazebo nè strutture impattanti amovibili. Le uniche autorizzazioni riguardano ombrelloni, sedie e tavolini”, il chiarimento nelle scorse settimane dell’assessore alle attività produttive Angela Martino ai microfoni di CityNow.

Mentre in un orizzonte a medio lungo termine la volontà è quello di dotarsi di un catalogo degli arredi che rende più armonioso l’impatto estetico delle attività commerciali (già avviate in questo senso le interlocuzioni con le associazioni di categoria), l’amministrazione comunale a stretto giro di posta avvierà i controlli per far rispettare l’attuale regolamento su gazebo e dehors.

Secondo quanto raccolto, da Palazzo San Giorgio partiranno presto le verifiche sul Corso Garibaldi e le piazze principali della città, nella speranza che le attività commerciali interessate abbiano nel frattempo rimosso i gazebo impattanti.

In caso contrario, verrà stabilito un termine perentorio per chi non avrà ancora regolarizzato la propria posizione, invitando a rispettare quanto stabilito dal regolamento. In ultima istanza, l’amministrazione comunale con l’ausilio delle forze dell’ordine procederà con lo sgombero dei gazebo ancora irregolari rimasti .

Sulla piattaforma Impresainungiorno.gov, è già disponibile il formulario dove poter richiedere la possibilità, per i titolari di esercizi pubblici, di occupare il suolo pubblico (antistante la propria attività) con tavolini, sedie e ombrelloni.

Ogni ulteriore dettaglio è rintracciabile sul sito internet dell’Ente (CLICCA QUI) , verranno prese in considerazione solo le istanze dei titolari di esercizi pubblici che non presentano situazioni di morosità nei confronti del Comune di Reggio Calabria.