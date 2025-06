Gazzetta dello Sport: ‘Attese altre esclusioni in C’. Il punto della situazione

E’ stata una giornata vissuta tra la rassegnazione di qualche società come il Brescia, di rincorsa per diverse altre, di disperazione per altre ancora come la Spal. Saranno adesso le verifiche della Covisoc a fare ulteriore luce sulla documentazione presentatata dalle società e non si escludono altre sorprese:

Su “La Gazzetta dello Sport”

“Con i termini accorciati e i maggiori impegni economici richiesti alle società per avere più garanzie durante la stagione, le iscrizioni sono state un problema molto serio e – oltre a quella del Brescia – sono attese altre esclusioni importanti, tutte in Serie C. Un anno fa saltò solo l’Ancona, stavolta sarà peggio. E questa difficoltà dovrebbe far riflettere la Figc per il futuro. Anche la Spal sembra al capolinea: la documentazione presentata sarebbe incompleta, mancherebbero alcuni pagamenti.

La scadenza era a mezzanotte e la Covisoc farà le sue verifiche nei prossimi giorni, ma i segnali di disimpegno da parte di Joe Tacopina sono stati chiari. Un po’ di preoccupazione anche per la Triestina, che è stata in ballo fino all’ultimo momento per la presentazione di alcuni pagamenti, ma comunque ha comunicato di aver depositato tutto. Ci sono state sorprese inattese che hanno spiazzato la Lega Pro e corse affannose: inutile far nomi, qualcuno dovrebbe aver risolto, ma ci potrebbero essere altri default”.