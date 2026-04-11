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Gela-Reggina: 23 i convocati amaranto. Brutto stop per il giovane Pellicanò

Torna Guida, sei quelli fuori dalla lista, due gli infortunati, tre andranno in tribuna

11 Aprile 2026 - 16:19 | Redazione

Ciccio Salandria

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Gela:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino   
Centrocampisti: Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa, Sartore

Non convocati: Bevilacqua, Desiato, Fanari, Fomete, Panebianco, Verduci 
Indisponibili: Barillà, Pellicanò.

Secondo quanto riferito da mister Torrisi in conferenza stampa, brutto infortunio per l’attaccante Pellicanò: rottura di menisco e crociato del ginocchio.

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