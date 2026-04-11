Gela-Reggina: 23 i convocati amaranto. Brutto stop per il giovane Pellicanò
Torna Guida, sei quelli fuori dalla lista, due gli infortunati, tre andranno in tribuna
11 Aprile 2026 - 16:19 | Redazione
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Gela:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino
Centrocampisti: Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa, Sartore
Non convocati: Bevilacqua, Desiato, Fanari, Fomete, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Barillà, Pellicanò.
Secondo quanto riferito da mister Torrisi in conferenza stampa, brutto infortunio per l’attaccante Pellicanò: rottura di menisco e crociato del ginocchio.