Gelardi (Lega): 'Dal nuovo Governo attenzione per la Calabria'

"La recente dichiarazione del Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, in cui si annuncia un prossimo incontro tra lo stesso e il Governatore Occhiuto, ci riempie di orgoglio ma soprattutto di ottimismo per il futuro della nostra terra. Diventa a questo punto del tutto evidente che il nuovo corso politico, apertosi con le recenti elezioni nazionali, schiude una nuova fase per la nostra Regione.

Una fase in cui l’interlocuzione con il Governo sarà dinamica e proficua come mai in passato. Ne è prova anche la recentissima proroga del decreto Calabria sulla sanità, richiesta istituzionalmente dal nostro Presidente e concessa in tempi rapidi dal Consiglio dei Ministri. Grazie a ciò Occhiuto potrà tempestivamente consolidare le basi di un lavoro, non certo semplice, ma che, già avviato con vigore dal Governatore, da adesso in poi risulterà molto più agibile".

Giuseppe Gelardi, Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta, si dice soddisfatto dell'attenzione da parte del Governo nei confronti della Calabria.

"Oggi la recente notizia di un prossimo incontro tra vertici istituzionali apre la porta alla possibilità, per la Calabria, di affrontare quella che potrebbe essere un’ulteriore chiave di volta nell’azione politica del Governo regionale in questa legislatura: ovvero il nodo energetico, diventato uno dei temi fondamentali dei nostri tempi. E qui subentra l’orgoglio di aver preso parte con anima e cuore ad un progetto, quello del mio partito, che da sempre è stato l’alfiere dell’idea che l’autonomia differenziata potesse essere un vantaggio anche per il sud.

L’interlocuzione tra il Ministro Calderoli ed il Governatore ci dimostra che la nostra terra è oggi matura per affrontare questo tema e coglierne i vantaggi, e ad Occhiuto va certamente dato il merito di avere la caratura politica ed istituzionale per rappresentare la Calabria in questo passaggio che potremmo certamente definire epocale.

Se a tutto ciò aggiungiamo la recente visita della Commissione Europea Regi, e le potenzialità di sviluppo che potrebbero nascere da una sinergia istituzionale per lo sviluppo del Porto e soprattutto del retroporto, vero volano economico per la Regione, c’è veramente di che essere ottimisti".

"Siamo certi -prosegue Gelardi- che l’incontro annunciato per martedì venturo sarà efficace e proficuo. Ringraziamo sinceramente, sin da ora, il Ministro Calderoli per la concreta attenzione istituzionale dimostrata alla Calabria. Certamente i Consiglieri regionali della Lega saranno al fianco del Ministro e del Governatore in questa stimolante sfida che, tracciando una nuova direttiva di sviluppo per la Calabria, e dimostrandosi valida per il sud, potrebbe realmente segnare un cambio di passo per tutto il Paese.

Da Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta non posso che accogliere con soddisfazione tutto questo, perché è ovvio che una maggiore attenzione dello Stato e un maggiore sviluppo del territorio toglierebbero alla criminalità organizzata il terreno su cui poggiare", conclude Gelardi.