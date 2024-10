Trebottoni incanta Milano con il gusto Aspromonte: un viaggio sensoriale dalla Calabria

Alla quarta edizione di “Come Prima Più di Prima” a Milano, la Gelateria Trebottoni ha portato un assaggio di Calabria grazie al suo innovativo gusto di gelato chiamato Aspromonte. Creata dal maestro gelatiere Demetrio Romeo, la creazione si ispira ai sapori unici del territorio aspromontano, utilizzando ingredienti tradizionali della regione per raccontare la sua ricchezza naturale e culturale attraverso un dolce.

Gli ingredienti che raccontano la Calabria

Aspromonte è molto più di un semplice gelato: è un vero e proprio viaggio sensoriale tra le montagne calabresi. Gli ingredienti chiave includono l’acqua del Bosco delle Fate, la manna, un antico dolcificante naturale, e prodotti tipici come le castagne e le mele rosse aspromontane. A questi si aggiunge una sorprendente mousse di fagioli neri, che dona una consistenza vellutata e bilancia perfettamente i sapori.

“Ogni elemento di Aspromonte parla di tradizione, ma guarda al futuro,” ha dichiarato Demetrio Romeo, sottolineando il legame profondo tra innovazione e valorizzazione del territorio. Leggi anche

Un tributo alla Calabria

La partecipazione della Gelateria Trebottoni a questo evento nazionale è stata l’occasione per far conoscere al grande pubblico la Calabria, celebrando la sua bellezza incontaminata e il patrimonio naturale attraverso sapori autentici e innovativi. Il gusto Aspromonte si è distinto tra le creazioni degli altri 20 maestri gelatieri presenti, portando una ventata di freschezza e originalità.

L’innovazione di Demetrio Romeo

Demetrio Romeo si è affermato nel panorama italiano come uno dei gelatieri più creativi, capace di fondere tradizione e innovazione in ogni sua creazione. Con Aspromonte, Romeo ha dimostrato come sia possibile elevare ingredienti tipici della sua terra e trasformarli in una celebrazione del territorio, rendendo omaggio alla Calabria e ai suoi sapori.

“Aspromonte non è solo un gelato, ma una storia che parla della bellezza della nostra regione,” ha aggiunto Romeo, mostrando il suo orgoglio per la Calabria.

Grazie a questa creazione, la Gelateria Trebottoni ha portato un pezzo di Aspromonte nel cuore di Milano, dimostrando che il gelato può essere un’arte capace di raccontare storie, tradizioni e passioni.