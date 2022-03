Gelmini impugna la legge sulla stabilizzazione, Versace e Brunetti: 'Scontro politico sulla pelle dei lavoratori'

"La Ministra Mariastella Gelmini ha impugnato la legge regionale per la stabilizzazione del precariato storico della Regione Calabria. Un atto gravissimo da parte della Ministra di Forza Italia che affossa una legge approvata in una Regione governata da esponenti del suo stesso partito. Uno scontro politico tutto interno a Forza Italia e alla destra regionale e nazionale giocato sulla pelle dei lavoratori incolpevoli che da anni si trovano in una condizione di precarietà ed insicurezza lavorativa".