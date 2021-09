Gelmini a Reggio: 'Occhiuto la persona giusta. Elezioni? Sottotraccia'

Il ministro per gli affari regionali si trova a Reggio Calabria per la convention "Azzurro donna" e per il sostegno al candidato presidente del cdx

È un tripudio di bandiere di Forza Italia e di presenze femminili da tutto lo Stivale, la convention "Azzurro donna" che si sta svolgendo in queste ore al Kalura. Tra la moltitudine di leader nazionali, locali ed altri provenienti da tutte le Regioni d'Italia giunti a Reggio Calabria, si conta la presenza del Ministro per gli affari Regionali, Maria Stella Gelmini che, a margine dell'evento, ha risposto a qualche domanda di CityNow.

Elezioni Regionali in Calabria

A veder la panoramica nazionale sembra che tutti siano presi dalle Comunali di Roma, Milano ed altre big che, il 3 ed il 4 ottobre saranno chiamate al voto. È come se la lente che dovrebbe ingrandire e portare l'attenzione sulle drammaticità della Calabria fosse stata rivolta altrove.

Non la pensa così Bernini, vice coordinatrice di FI, che a CityNow ha spiegato perché, secondo lei, sembra che si parli poco di Calabria. Altrettanto ha fatto anche il Ministro delle Regioni:

"Non si parla poco di Calabria - secondo Maria Stella Gelmini. In realtà si parla poco di elezioni in generale - ha detto il Ministro delle Regioni. Questo appuntamento alle urne sta passando un po' sottotraccia, nonostante si tratti di un momento importantissimo, non solo perché vanno al voto milioni di persone, ma perché riguarda città e regioni particolarmente significativi. L'appello che faccio agli italiani è quello di andare a votare perché il voto è un diritto, ma anche un dovere".

Il sostegno a Roberto Occhiuto e l'importanza delle donne

L'obiettivo del Partito di Silvio Berlusconi, però, non è solo stare dalla parte delle donne, ma sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione Calabria. A tal proposito, il ministro Gelmini ha detto:

"Ho conosciuto Roberto Occhiuto in qualità di vice capogruppo alla Camera. In lui ho trovato un amico, un politico, una persona particolarmente preparata, con una grande sensibilità anche su temi femminili, con nel cuore la Calabria. È la persona giusta per guidare la Regione".

Sulla tematica donne al centro dell'agenda politica, Gelmini è stata perentoria:

"Mi fa piacere essere qui con tante colleghe di partito per mettere al centro quella che è un'emergenza nazionale: la condizione delle donne. Non solo lotta alla violenza di genere. Serve cogliere l'opportunità del PNRR per recuperare risorse e superare i GAP che riguardano il mondo femminile: da quello salariale a quello occupazionale. Di tutti questi temi parleremo alla città con Catia Polidori, Anna Maria Bernini, Giusy Versace e tante altre colleghe che sono qui a sostenere Roberto Occhiuto".

Il ricordo di Jole

"L'abbiamo tutti nel cuore - racconta Gelimini - il suo amore per la Calabria, la sua passione, la sua presenza propositiva e gioiosa in Parlamento. Il suo modo di interpretare la politica ci è rimasto impresso ed è un monito a fare meglio per tutte noi".