Gelo in Calabria: ecco le località con temperature sotto lo zero

L'Arpacal ha segnalato una vera e propria ondata di freddo in numerose località calabresi.

Quattordici gradi centigradi sotto lo zero, questa la temperatura che si è registrata, nella mattinata di oggi, in Sila.

La Calabria, oggi, si è infatti svegliata sotto la neve. Anche i luoghi più impensabili, dove la neve spesso è solo un miraggio. Ai – 14 gradi di Botte Donato (Cs) si aggiungono i 10 gradi sotto lo zero di Nocelle San Giovanni in Fiore (Cs).

Ma fra le località colpite dal freddo vi è anche Gambarie d’Aspromonte, a Reggio Calabria, dove la temperatura è scesa fino a 5 gradi centigradi sotto lo zero.

Le aree interne della Calabria sono innevate nelle quote più alte, ma non si sono registrate le nevicate a bassa quota previste dai bollettini meteo. Il tempo, su quasi tutta la regione, è sereno e nessun problema si registra per quanto concerne la circolazione stradale.