Gattuso CT azzurro e le parole d’amore per la Calabria: ‘Terra incredibile’. Poi il messaggio ai giovani – VIDEO

Il nuovo ct della Nazionale non poteva non ricordare la sua Calabria in occasione della conferenza di presentazione di Rino Gattuso

“La Calabria è una terra incredibile, la mia infanzia è stata bellissima. Dico sempre che quando sentivo l’inno, chiudevo gli occhi e sentivo la voce di mamma che mi chiamava dal balcone e le partite infinite. Che dire, la Calabria è una terra bellissima”.

Così il neo ct della Nazionale Italiana di calcio Gennaro Gattuso parla della sua Calabria in occasione della presentazione come nuovo allenatore azzurro. Gattuso si è presentato oggi in conferenza stampa, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, come nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Accanto a lui il presidente della Figc Gabriele Gravina e il capo delegazione della Nazionale A Gianluigi Buffon.

“E’ una terra bellissima e i giovani devono seguire la strada giusta, quella dello studio. Devono fare le persone perbene perchè veniamo da una terra incredibile, si parla sempre di cose negative, speriamo di far parlare la nostra regione di cose positive”.

