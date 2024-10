Genoa: Gilardino, confermato in panchina, toglie Coda dal mercato

Dopo i sette punti conquistati in tre partite, in una delle quali il Genoa ha battuto la capolista Frosinone, la società rossoblu ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico Alberto Gilardino, il quale nel corso di una intervista rilasciata a Il Secolo XIX-Genova, ha parlato anche di Massimo Coda, attaccante straordinario e grande protagonista negli ultimi anni in cadetteria, ma in questa stagione in grande difficoltà con la maglia del Genoa:

Leggi anche

“Coda valore aggiunto”