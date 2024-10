Reggina: i consigli dell’ex Cacia su come affrontare il fortissimo Genoa

Nel corso del programma “Piazza Affari” a TMW Radio, nel suo lungo intervento, l’ex attaccante anche della Reggina Daniele Cacia ha parlato dell’attesa sfida tra il Genoa e la Reggina, in programma questa sera al Marassi: “La Serie B è sempre stato un campionato affascinante. Anche i numeri crescono da sempre. Le ultime quattro giornate in Serie B sono la chiave del campionato. Da anni, ormai, nell’ultimo mese si decide tutto. Anche chi fa fatica nelle ultime giornate può arrivare ai playoff. Genoa-Reggina? Chiaramente con 30000 biglietti staccati è una partita già vinta dai rossoblu. Da avversario la devi vivere come la partita della vita. Per un calciatore è davvero importante avere la carica giusta. Genoa è una grande squadra e può arrivare anche primo per me. La Reggina, dopo un grande inizio, sta facendo male. Secondo me, poi, i problemi societari hanno influito“.

Leggi anche