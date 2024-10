Genoa-Reggina: il Marassi sarà una bolgia. Importante recupero per Gilardino

“La prevendita vola e venerdì sera il Ferraris sarà una bolgia per spingere il Genoa contro la Reggina. Gilardino sa che il pubblico potrà essere decisivo anche per superare i problemi di formazione. Ma il tecnico rossoblù incassa anche il ritorno di Massimo Coda fermo ormai da un mese. Il bomber, 8 gol per lui, non segna da Benevento, circa sessanta giorni fa. Ma ora Coda dopo aver superato l’infortunio è pronto ad alzare la voce in questo decisivo finale di stagione.

Leggi anche

Sui social continua l’invito ad andare allo stadio con sciarpe e bandiere. L’effetto ci sarà. Ma Gilardino deve risolvere alcuni problemi. Intanto a sinistra gli resta Criscito che è pronto a sostituire Haps. In attacco c’è da valutare anche Puscas, mentre Dragusin tornerà solo mercoledì dal match con la sua Romania con la Bielorussia. Per il resto a centrocampo Gila ha l’imbarazzo della scelta”.

fonte: primocanale.it