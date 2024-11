Gerace protagonista dell’evento E-Drive Igers Experience: turismo e sostenibilità

Turismo sostenibile in Calabria: Igers Calabria e Autozeta portano influencer e giornalisti a Gerace per l'E-Drive Experience

Gerace è stato il borgo scelto da Igers Calabria e Autozeta per l’evento social di promozione del territorio sostenibile raggiunto a bordo di auto elettriche. La promozione del territorio passa da collaborazioni che mettono in campo sinergie strategiche che permettono di elaborare un nuovo racconto della Calabria, una terra ricca di borghi e località da scoprire ma anche da tutelare.

E-Drive Igers Experience: un viaggio sostenibile

Così l’esperienza sostenibile E-Drive Igers Experience, organizzato dalla community Igers Calabria in collaborazione con Autozeta e con il patrocinio della Città di Gerace, ha consentito a influencer, content creator digitali e giornalisti di far conoscere il borgo medievale, inserito in un contesto naturalistico di grande bellezza come quello del Parco Nazionale dell’Aspromonte, a impatto zero.

Sette i veicoli full electric impegnati in questo viaggio rispettoso dell’ambiente alla scoperta del Borgo di Gerace. Da Reggio Calabria e da Vibo Valentia i driver, tutti appartenenti al mondo della comunicazione, content creator e giornalisti, hanno raccontato live sui social il loro viaggio in elettrico. Un viaggio da tutti considerato sorprendentemente semplice e gratificante, i driver hanno apprezzato la tranquillità e il silenzio della guida elettrica senza alcuna preoccupazione delle emissioni.

Le dichiarazioni dei partecipanti

“La pianificazione del viaggio attraverso le app disponibili sui nostri smartphone – afferma Domenico Rizzo, sui social @storyzzo e manager di @igersvibovalentia – sapendo quindi di potermi affidare alle tante stazioni di ricarica disponibili una volta giunto a Gerace, mi ha permesso di intraprendere il viaggio senza pensieri. Non abbiamo avuto la necessità di ricaricare considerato che da Vibo Valentia abbiamo consumato solo il 18% di carica. Soddisfatto del risultato ottenuto e dei bei momenti passati alla scoperta del borgo di Gerace, tornare indietro sapendo di aver fatto una scelta rispettosa dell’ambiente, ha aggiunto un senso di soddisfazione speciale all’intera giornata.”

Ad attendere gli Igers sul posto l’Assessore alla cultura del Comune di Gerace, Marisa Larosa:

“Questa tipologia di eventi che sensibilizzano il turismo sostenibile è importante per dei borghi come Gerace che vogliono conservare la loro identità ma affacciarsi anche al progresso, cosa imprescindibile per poter essere anche una fonte di attrazione verso i turisti e verso i giovani.”

Un impegno concreto verso il turismo sostenibile