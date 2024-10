German Denis: nella sua storia su Instagram, frecciatina verso qualcuno?

Ha sperato fino all’ultimo momento di poter ancora far parte della famiglia Reggina. Lo ha chiesto in maniera ripetuta direttamente ed indirettamente, ma la sua avventura con la maglia amaranto si è conclusa di fatto, in occasione della penultima partita del campionato scorso, andando anche in gol. Ha sempre avuto un legame fortissimo con la gente di Reggio, ha gioito per la vittoria del campionato di serie C, sostenuto i compagni nei momenti di difficoltà. Ha partecipato alla manifestazione organizzata dai tifosi, nel periodo in cui la società si stava avviando addirittura verso un incredibile fallimento. Ha dato tanto e ricevuto altrettanto e si augurava un finale diverso. Pare non gli sia stato consentito di potersi allenare singolarmente al centro sportivo S. Agata, ancora prima che si riunisse la squadra, cosa che lo avrebbe ulteriormente ferito. Qualche giorno addietro ha postato una foto in aereo destinazione Bergamo, oggi un’altra dal centro sportivo dell’Atalanta con un messaggio abbastanza chiaro: