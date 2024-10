Gestione rifiuti, la replica al vetriolo di Brunetti per de Magistris: ‘Becera campagna elettorale’

Non è passato troppo tempo tra le affermazioni del candidato Governatore per la Calabria e la replica dell’assessore della città dello Stretto con delega al ciclo dei rifiuti. La visita del sindaco di Napoli a Reggio Calabria ha portato a diverse riflessione, tra cui una anche sul tema dell’emergenza che, da anni, attanaglia l’intera regione. Le accuse rivolte all’amministrazione locale, però, hanno innescato un’immediata reazione, arrivata proprio attraverso una nota stampa di Paolo Brunetti.

“Che proprio De Magistris venga a parlarci di “politiche sui rifiuti” mentre i reggini, quotidianamente, lottano e resistono contro ritardi e mancanze ultra decennali nella gestione del ciclo integrato, non so se prenderlo come un insulto, un oltraggio, una provocazione o, più banalmente, per quello che forse in realtà è: becera campagna elettorale di chi prova a ritagliarsi un posto al sole alla scadenza di un secondo mandato i cui resoconti si possono tirare leggendo, giusto per fare un esempio, le cronache del Corriere della Sera di pochi giorni fa che raccontavano Napoli come “una città che ha in bilancio un rosso di oltre due miliardi e mezzo, in cui si riescono a riscuotere appena 16 multe su cento, con un porto in crisi e quasi tutti i grandi progetti bloccati, a partire dall’ex Italsider di Bagnoli. Ridotta all’osso, la contabilità «condominiale» di dieci anni di amministrazione De Magistris è questa. E sicuramente è approssimata per difetto”.

Ma le pagine degli insuccessi del sindaco De Magistris strabordano dai giornali di mezza Italia, anche e soprattutto per ciò che riguarda la gestione dell’immondizia. Soltanto lo scorso 31 marzo, Il Mattino titolava: “Napoli: Piazza Nazionale nel degrado, da giorni nessuno porta via i rifiuti”. Per intenderci, nell’articolo si può leggere che “è una delle piazze-simbolo della IV Municipalità. Una piazza dalle enormi e mai sfruttate potenzialità che, in questi anni, è balzata più volte agli onori delle cronache per lo stato di degrado e di abbandono che interessa la zona. Nemmeno il Covid e le conseguenti chiusure al pubblico delle aree ricreative – chiusura in molti casi solo sulla carta – sono bastati a strappare piazza Nazionale e i suoi giardinetti dalla triste condizione di degrado e di abbandono che testimoniano l’inefficacia degli interventi di spazzamento””.