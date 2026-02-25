Consiglio regionale, Giannetta: ‘Mozione a sostegno di SUEM 118 e ASP di Reggio’

"Rafforzare il sistema significa fare squadra tra innovazione organizzativa e professionalità, efficienza e umanità" la nota

“Ieri in Aula abbiamo presentato la mozione n.12 a sostegno del SUEM 118 dell’ASP di Reggio Calabria, un servizio pubblico essenziale per la salute dei cittadini e la sicurezza delle comunità”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia, che prosegue:

“Gli autisti soccorritori in convenzione da 9 anni hanno garantito interventi giorno e notte, affrontando turni massacranti e situazioni di emergenza, quando l’ASP non disponeva di mezzi sufficienti. Con professionalità, esperienza e sacrificio hanno assicurato la continuità del servizio pubblico, diventando una colonna portante del sistema dell’emergenza-urgenza, anche nei momenti più critici”.

“Sistema oggi più forte grazie alle riforme”

“Grazie alla guida del Presidente Roberto Occhiuto e all’azione di Azienda Zero, oggi il sistema dell’emergenza-urgenza è più forte: nuove ambulanze sono state distribuite su tutto il territorio, il personale è stato assunto con concorsi attesi da vent’anni, sono stati attivati servizi di prossimità come i taxi sanitari e il Numero Unico per le Emergenze 112. Questo percorso virtuoso – continua Giannetta – va accompagnato valorizzando il capitale umano che lo ha sostenuto per anni, integrando l’esperienza degli operatori in convenzione e garantendo loro continuità e stabilità”.

