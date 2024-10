Gianni Citra compie ottanta anni. Più di cinquanta dedicati alla Reggina

Oggi è il compleanno di Gianni Citra. Nato il 29 febbraio del 1940, il noto giornalista reggino compie ottanta anni. Personaggio conosciutissimo a Reggio Calabria per i suoi lunghissimi trascorsi da cronista al servizio della storica emittente Telereggio, con la quale ha raccontato le pagine più belle e memorabili dello sport reggino. Due le grandi passioni che hanno caratterizzato il suo percorso giornalistico, che supera i cinquanta anni di attività, il ciclismo e soprattutto il calcio.

Oltre mille le telecronache con entusiasmanti ed appassionanti racconti riguardanti le vicende della Reggina dagli anni settanta fino al 2012, data in cui la gloriosa emittente ha chiuso i battenti. Oggi è il direttore del periodico Amaranto New Team. Gianni Citra è stato sempre espressione di professionalità, stile, garbo, competenza e guida per tanti giovani giornalisti che nel corso degli anni hanno collaborato per Telereggio.

Anche la redazione sportiva di Citynow formula gli auguri più sinceri e calorosi verso uno dei maestri del giornalismo sportivo reggino.

