Giaretta: ‘La Reggina non è prima per caso o per fortuna’

Campionato fermo ed al momento è complicato azzardare ipotesi sulla ripresa. Nel frattempo si raccolgono pareri e considerazioni sull’attuale momento, le difficoltà e spazio anche al calcio con il girone C della serie C che vede al momento la Reggina in testa alla classifica ed il Bari ad inseguire a meno nove. Tuttobari.com ha intervistato il DS Giaretta: “Il gap tra Bari e Reggina credo sia troppo ampio per essere annullato: i biancorossi pagano una partenza a rilento che ha determinato la distanza dalla vetta. La Reggina non è prima per caso o per fortuna e per questo credo possa tenere botta ad eventuali tentativi di rimonta del Bari. Ai biancorossi resta la speranza dei playoff che rappresentano una vera e propria lotteria in cui il Bari avrà le carte giuste da giocare per vincerli.

Se non dovesse andare bene i biancorossi hanno la fortuna di avere alle spalle una società seria e capace: hanno la forza economica e la capacità per riprovarci l’anno prossimo e riuscirci. Eventuali ripercussioni, anche economiche, non intaccheranno il Bari che ha le spalle larghe per tenere botta alle perdite che un mancato passaggio di categoria determina.

Credo che il problema principale non sia la lunghezza della pausa ma l’assenza di quotidianità: è fondamentale allenare il gruppo in modo specifico ed ora che non sarà più possibile nessuno può sapere come ci si presenterà alla ripresa. Il fattore che accomuna tutti, però è che una situazione che riguarderà tutte le squadre le quali ripartiranno tutte alla pari”.

