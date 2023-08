Gigi D'Alessio show a Roccella: 'Dovrei prendere residenza qui. Calabria stupenda'

30 anni di musica racchiusi in due ore di concerto. Un omaggio alla Calabria ed uno ai meridionali: "Niente è come casa nostra"

È un teatro al Castello colmo quello che ha accolto nella serata di sabato uno fra gli artisti napoletani più famosi in Italia.

“Siete uno spettacolo – ha detto Gigi D’Alessio non appena salito sul palco, prima di dare inizio al suo show. Sono felice di essere qui, la Calabria è stupenda, tutto il Meridione, la nostra lo è”.

Dagli ultimissimi successi alle hit che lo hanno reso famoso all’inizio della carriera.

Un viaggio in 30 anni di musica che ha emozionato, non poco, il pubblico che, dall’inizio alla fine, ha duettato con l’artista.

Non è mancata la dedica a Merola, con “Cent’anni”:

“Questo applauso- ha detto alla fine del brano – è tutto per te Mario”.

La scelta delle canzoni non è mai cosa semplice, ha spiegato Gigi alla platea:

“In verità ne ho scritte troppe, anche più di 3 mila, anche se ne ho incise 450. Pur volendole cantare tutte, dovremmo stare qui una settimana”.

E poi una riflessione sulla dualità che da sempre lo contraddistingue:

“Con me pagate per uno, ma ne vedete due. Il napoletano e l’italiano. Ad ogni concerto cerco di portare sul palco circa 50 canzoni, ma come? Durante i miei viaggi scopro di aver scritto canzoni che sono perle, capolavori. Come diciamo noi: “Ogni scarrafone è bello a mamma sua”, no?”. E quindi certe volte mi domando “perché questa non la canto più?”.

E di canzoni, Gigi ne ha intonate davvero tante, alcune mixate e rivisitate.

“Se continuate cosi potrei prendere in considerazione l’idea di spostare la mia residenza a Roccella jonica. Il biglietto dovrei pagarlo io, non sapete che spettacolo si vede da qui. Siete la parte migliore di me” ha detto l’artista ai fan.

Il concerto di Gigi D’Alessio non ha fatto altro che confermare il già ampio successo del Roccella Summer Festival che, nel 2023, si consacra come uno dei cartelloni più ricchi e variegati dell’intero Sud Italia.

E poi arriva il momento di “Non dirgli mai“, con l’artista al pianoforte costretto poi ad alzarsi senza proferire neanche una sillaba, perchè l’intera canzone è stata intonato dal pubblico presente.

“Questa è forse la.mia canzone più difficile. Voi non avete sbagliato neanche una parola”.

E scherzando, fa un paragone con il poeta Carducci:

“Voglio vedere quanti conoscono la poesia San Martino fino alla fine. Ho battuto anche Giosuè”.

D’Alessio ha narrato poi, un aneddoto che non ha stupito il pubblico del teatro al Castello, ma anzi ha riscaldato il cuore dei presenti.

“Quando sono arrivato a Roccella mi facevano male i denti e quindi ho chiamato il mio dentista di Roma, per sapere come e cosa fare. In pochissimo tempo mi ha fatto avere il contatto di una dentista di Roccella che ha lasciato il mare per curarmi, perchè noi, al Sud, siamo così, doniamo un affetto senza misura. Voglio ringraziare Grazia, sei stata davvero una “grazia”.

E poi un tributo alla nostra terra con Calabrisella mia ed a tutto il Sud con la trasformazione del ritornello “Tutti i napoletani” che diventa “Tutti i meridionali”.

Tra le hit che hanno scandito la serata anche Una magica storia d’amore, Non mollare mai, Miele, Un nuovo bacio con l’intramontabile battute sulle “domeniche di agosto quanta neve che cadrà”.

“Vedete, alla fine ci avevo azzeccato, solo con qualche anno di anticipo”.

Gigi D’Alessio ha saluto il pubblico del Roccella Summer Festival dando appuntamento al 28 agosto. Visto il sold out della prima data e l’ampio richiesta, l’organizzazione ha optato per inserire una nuova data nel cartellone degli eventi.

Il prossimo evento in programma, invece, è quello del 16 agosto con Nek e Renga.