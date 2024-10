Ginnastica ritmica: Restart, il resoconto dell’ultimo appuntamento del 2021

Con l’occasione la società Restart porge gli auguri per queste festività natalizie e per uno straordinario 2022

Ultimo appuntamento del 2021 per la Restart, società di ginnastica ritmica della dirigente tecnica, Marilena D’Arrigo, che domenica ha ben figurato anche a Lamezia Terme, in occasione della Coppa Calabria CSEN, presso la Tendostruttura ‘Peppino Impastato’.

Sono state sette le atlete scese in pedana e che complessivamente hanno portato in dote ben 7 ori, 3 argenti ed un bronzo alla fine della competizione regionale. Paliamo di Serena Laganà, Elisabetta Cogliandro, Simona Surace, Maria Rosaria Morabito, Giada Squillaci, Gloria D’Avena ed Elena Amodei.

Nella categoria Silver CUP 3 – Junior, Gloria D’Avena ha concluso al primo posto al nastro (10,50 punti) ed al secondo invece con la palla (11,50).

Nella Silver Cup 2 – Esordienti invece, Maria Rosaria Morabito e Giada Squillaci si sono particolarmente distinte, arrivando al primo posto ex-equo (12,00 punti) nell’esibizione con il cerchio (un oro per entrambe). Poi le due ginnaste della Restart hanno dato spettacolo nell’esibizione a corpo libero, ottenendo il primo ed il secondo posto. Oro per Giarda per mezzo punto su Maria Rosaria (11,50-11,00) che prende un bellissimo argento.

Ancora, Elena Amodei si prende un oro ed un argento nella Silver Cup 1 – Senior, vincendo l’esibizione con la palla (9,50 punti), mentre chiude a 8,80 per il secondo posto ottenuto nel corpo libero.

Negli Esordienti, 2° Livello, grande soddisfazione per Elisabetta Cogliandro (primo posto nel corpo libero con 9,70 punti) e Simona Surace (terzo posto alla fune con 9 punti, ad una sola lunghezza dalla medaglia d’oro).

Ed infine, una splendida medaglia d’oro è stata conquistata dalla più piccola del gruppo, Serena Laganà, classe 2015 che, all’età di sei anni, ha vissuto alla grande la sua prima esperienza in gara. Sua la medaglia d’oro nel 2° Livello Young, corpo libero e con un punteggio di 10,40.

I successi e le medaglie continuano dunque per la Restart, con le ginnaste sempre più contente e soddisfatte e con un gruppo che vive della sua identità ed unione, sapientemente guidato non solo dalla prof.ssa D’Arrigo, ma anche dal suo staff tecnico composto da Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano e Francesca Spanti.

Con l’occasione la società Restart porge gli auguri per queste festività natalizie e per uno straordinario 2022, alle sue ginnaste, alle sue istruttrici, alle famiglie, ai tifosi, ai lettori ed a tutti gli appassionati.

NELLA FOTO DI SQUADRA da sx verso dx: Surace Simona, Cogliandro Elisabetta, Squillaci Giada, Morabito Mariarosaria, Laganà Serena