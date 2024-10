Ginnastica Ritmica: ancora successi per la ‘Virtus Reggio’

Ancora successi per la Società di Ginnastica Ritmica “Virtus Reggio”. Domenica 30 Ottobre, presso la palestra CONI di Catanzaro si è disputata la competizione Regionale di Ginnastica Ritmica Silver della F.G.I. Gioia e soddisfazione hanno riempito nuovamente il cuore dello staff della Virtus, che è rientrata dalla trasferta catanzarese con ben 7 Titoli Regionali e 3 Argenti. Le ginnaste della Virtus, già pluricampionessse Italiane nelle loro rispettive categorie hanno riconfermato il proprio valore replicando nel campionato Regionale. Le Virtussine si sono avvicendate in pedana con gli esercizi a corpo libero, palla, cerchio, fune, mettendo in evidenza padronanza tecnica, espressività, eleganza e determinazione negli esercizi pennellati artisticamente in base alle caratteristiche delle singole ginnaste.I successi e i traguardi sportivi del team reggino del Presidente Rocco Loprevite che ogni anno si ripetono sono frutto del minuzioso e appassionato lavoro delle tecniche Caterina Albanese e Carmen Loprevite. Prossimo appuntamento le finali Nazionali che si svolgeranno a Rimini il prossimo Dicembre dove prenderanno parte anche alle altre competizioni previste le ginnaste Anghelone Marta, Cannistrà Angela, Ligato Aurora e Spanti Giorgia.